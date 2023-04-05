Kahramanmaraş'ta dikkat çeken bina: Yıkılan apartmanın asansörü hasar almadı Kentte depremden büyük oranda etkilenen Dulkadiroğlu ilçesinde depremin yıktığı iki katlı binanın bitişiğindeki asansör kulesinin ayakta kalması dikkat çekti.

İHA

Türkiye'yi sarsan depremlerin üzerinden 2 ay geçti.

11 ili enkaza çeviren kentlerde çalışmalar devam ediyor.

Bir yandan depremzedelerin yaraları sarılıyor, bir yandan da yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor.

Bu süreçte ihmalkarlıklar ortaya çıkarken, yıkılan binaların kimisi dikkat çekiyor.

Afetin merkezi Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yıkılan iki katlı binanın bitişiğindeki asansör kulesinin ayakta kalması gündem oldu.

Can kaybı yaşanmadı

Depo ve garajda bulunan iki traktör, tarım aletleri ve tonlarca buğday ise enkazın altında kaldı.

Daha çok yaz aylarında kullanılan iki katlı binada can kaybı ise yaşanmadı.

"Afettir oldu, yapacak bir şey yok"

Ailesiyle birlikte konteynerde yaşadığını anlatan Mehmet Ongan, şu ifadeleri kullandı:

Çiftlik gibi kullandığımız özel mülkiyetimizin içerisindeki bir yerdi burası. 4 evimiz vardı, bir kısmı yıkıldı, bir kısmı da ağır hasarlı. En acısı bir kardeşi, hanımı, iki de üniversite okuyan çocuğunu kaybettik. O hepsinden acı. Afettir oldu, yapacak bir şey yok. Enkaz ortada, hasar tespit gecikmeli de olsa geldi. Evsiz kaldık, konteyner ve çadırda yaşıyoruz.

"Belki on metre yerin dibinde"

Sonradan yaptıkları asansör kulesinin yıkılmadığını ifade eden Ongan: