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- Kahramanmaraş'ta dilencinin iç çamaşırından 1700 TL çıktı
Kahramanmaraş'ta dilencinin iç çamaşırından 1700 TL çıktı
Polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanan 69 yaşındaki dilenci Mahmud A.'nın iç çamaşırından çıkan 1700 liraya el koyuldu.
- DHA
- 22.04.2021 - 09:51
- Güncelleme : 22.04.2021 - 10:27
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan'da artarak insanların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin cadde ve sokaklarda yaptığı çalışmada son 3 günde, 16 dilenci yakalandı.
İÇ ÇAMAŞIRINDAN 1700 TL ÇIKTI
Yakalanan dilenciler arasında Mahmud A.'nın üzerinde yapılan arama çalışmasında iç çamaşırına sakladığı kesede 1700 TL, cebinde 88 TL ele geçirildi.
Üzerlerinden çıkan paralara el konulan dilencilere idari ceza uygulandı.