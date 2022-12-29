Hakaret ettiği doktoru Sağlık Bakanlığı’nı arayıp “Doktor dayak yemeyi hak ediyor” diyerek şikayette bulunan şahsa, tehdit ve hakaretten 13 bin 600 TL para cezası verildi.

Kahramanmaraş’ta, 26 Ekim 2020’de koronavirüs testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu için karantinada olması gereken Ömer Özbiner, rapor almak için Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Doktor Lütfi Tiyekli'ye gitti. Tiyekli, Özbiner'i evine gitmesi konusunda uyarınca hakarete uğradı.

Özbiner, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattı Alo 184'ü arayıp, "Bu adamı dövsem haklı mıyım, haksız mıyım? Sonra doktorları neden dövüyorlar? Doktor dayak yemeyi hak ediyor, gırtlaklamamak için kendimi zor tutuyorum. Doktora bir şey yapmamak için dışarıya çıktım.” ifadeleri ile Tiyekli’yi şikayet etti.

Dr. Tiyekli, SABİM yetkililerinin kendisine bilgi vermesi üzerinde harekete geçti. Ömer Özbiner hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

“Doktor kavgalarında vatandaşın haklı olduğunu gördüm”

DHA’nın haberine göre; soruşturma sonunda Ömer Özbiner hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından Kahramanmaraş 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Basit yargılama usulü kapsamında duruşma yapılmadan 28 Ağustos 2021 tarihinde görülen davada Özbiner, mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında iddiaları reddetti.

Doktoru şikayet etmek için SABİM'i aradığını belirten Özbiner, "Konuşmamda televizyonda izlediğim vatandaş ve doktor kavgalarını başıma gelince anladım ki; vatandaşın haklı olduğunu gördüm." dedi.

Kahramanmaraş’ta, doktora tehdit ve hakaret cezasız kalmadı VİDEO



Ceza indirimi yapıldı

Özbiner hakaret suçundan 7.300, tehdit suçundan 3.600 olmak üzere toplam 10 bin 900 lira adli para cezası aldı. Ardından da hem basit yargılama usulü hem cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak ceza 6 bin 800 liraya indirildi.

İtiraz etti, cezası arttı

Ömer Özbiner karara itiraz edince 21 Mart 2022’de yeniden duruşma yapıldı. Mahkeme bu defa Özbiner'i hakaret suçundan 9 bin 100 lira, tehdit suçundan 4 bin 500 lira olmak üzere toplam 13 bin 600 lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, basit yargılama usulü kapsamında verilen 4'e 1'lik indirimi de uygulamadı.

“Bir emsalden dolayı buralara geldim”

Dr. Lütfi Tiyekli bu kararın ardından Ömer Özbiner'in tehdit ve hakaret ederek kendisinin kişilik haklarına saldırdığını iddia ederek Kahramanmaraş 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. 21 Aralık'ta görülen karar duruşmasında Ömer Özbiner, davanın reddedilmesini talep ederek, "Yapmadığım bir fiilden dolayı ceza alıyorum. Bir emsalden dolayı buralara geldim. Ben asgari ücretle çalışan bir insanım. Ben hala taksitli olarak ödeme yapmaktayım. Ödeme yapmakta güçlük çekiyorum." dedi.

Duruşma sonunda mahkeme, Ömer Özbiner'in, Dr. Lütfi Tiyekli'ye 6 bin lira manevi tazminat ödemesini hükmetti.

“Hakaretler ve tehditler bizim kişilik haklarımıza saldırıdır”

Dr. Lütfi Tiyekli, tazminat davasını da diğer sağlık çalışanlarına örnek olması amacıyla açtığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Benim yaşadığım olayda vatandaş aile sağlığı merkezine gelmemesi gerekiyordu, evde karantinada olması gerekiyordu. Bu konuda uyardığımız için kişi 184 SABİM hattına benim hakkımda tehditkar beyanlarda bulunmuştu. Bunun üzerine biz savcılığa suç duyurusunda bulunduk, ceza davası açıldı. Kişiye ceza verildi, hatta kişi cezaya itiraz etti, aldığı ceza bu sefer katlandı. Bu cezanın yeterli ve caydırıcı olmadığını düşündüğümüz için kişiye bir de tazminat davası açtık. Çünkü bu yaptığı hakaretler ve tehditler bizim kişilik haklarımıza saldırıdır, bunun da bir karşılığı olmalıdır.

“Kanunlar yetersiz kalsa bile biz bunun da sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız”

Eğer kanunlar buna yeteri kadar ceza vermiyorsa bu cezayı bizim kendimiz sağlamamız gerekiyor. Mahkeme bizi haklı gördü tehdidin ve hakaretin kişilik haklarımıza saldırı olduğunu kabul etti ve tazminat ödenmesine hükmetti. Bu şekilde biz topluma şu mesajı vermeye çalışıyoruz, siz bir hekimi hakaret ve tehdit ettiğinizde bunun mutlaka bir karşılığı vardır. Ceza davaları açılacaktır, hekimlerimiz de size tazminat davası açacaktır. Kanunlar yetersiz kalsa bile biz bunun da sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız."