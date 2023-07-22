Kahramanmaraş'ta dur ihtarına uymadı, bedeli ağır oldu

İHA
Kahramanmaraş merkezde olay batı çevre yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil şüphe üzerine durdurulmak istendi.
Otomobil sürücüsü polislerin, ‘dur’ ikazına uymayarak uzaklaştı.
Takviye ekiplerinin gelmesinin ardından otomobilde bulunan 3 şüpheli şahıs Onikişubat ilçesi Şazibey mahallesinde yakalandı.
Suç unsurları ele geçirildi
Bölgede arama yapan ekipler delici ve kesici aletler ele geçirdi.
10 bin 205 lira cezai işlem uygulandı
Park halinde ele geçirilen otomobilin sürücüne ise 7 farklı maddeden toplamda 10 bin 205 lira cezai işlem uygulandı.
3 kişi gözaltına alındı
Polis olayla ilgili 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.