Kahramanmaraş'ta dur ihtarına uymadı, bedeli ağır oldu
İHA

merkezde olay batı çevre yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil şüphe üzerine durdurulmak istendi.

Otomobil sürücüsü polislerin, ‘dur’ ikazına uymayarak uzaklaştı.

Takviye ekiplerinin gelmesinin ardından otomobilde bulunan 3 şüpheli şahıs Onikişubat ilçesi Şazibey mahallesinde yakalandı.

Suç unsurları ele geçirildi

Bölgede arama yapan ekipler delici ve kesici aletler ele geçirdi.

10 bin 205 lira cezai işlem uygulandı

Park halinde ele geçirilen otomobilin sürücüne ise 7 farklı maddeden toplamda 10 bin 205 lira cezai işlem uygulandı.

3 kişi gözaltına alındı

olayla ilgili 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ta dur ihtarına uymadı, bedeli ağır oldu