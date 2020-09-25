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    Kahramanmaraş'ta duvara çarpan otomobil takla attı

    Kontrolden çıkan aracın duvara çarpıp takla attığı anlar kameraya yansırken, kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 25.09.2020 - 12:59
    • Güncelleme : 25.09.2020 - 12:59
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    Kahramanmaraş'ta duvara çarpan otomobil takla attı

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı'nda, Esra B.'nin kullandığı 46 KY 199 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpıp, takla attı.

    YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kısa süreli trafiğe kapanan bulvar, otomobilin çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

    Kaza anı ise MOBESE kameralarınca kaydedildi.

    Kahramanmaraş'ta duvara çarpan otomobil takla attı ViDEO

    Kahramanmaraş ta duvara çarpan otomobil takla attı #1

    Kahramanmaraş ta duvara çarpan otomobil takla attı #2

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