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- Kahramanmaraş'ta duvara çarpan otomobil takla attı
Kahramanmaraş'ta duvara çarpan otomobil takla attı
Kontrolden çıkan aracın duvara çarpıp takla attığı anlar kameraya yansırken, kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 25.09.2020 - 12:59
- Güncelleme : 25.09.2020 - 12:59
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı'nda, Esra B.'nin kullandığı 46 KY 199 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpıp, takla attı.
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kısa süreli trafiğe kapanan bulvar, otomobilin çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza anı ise MOBESE kameralarınca kaydedildi.
Kahramanmaraş'ta duvara çarpan otomobil takla attı ViDEO