Kahramanmaraş'ta enkazdan yaralı kurtulan yaşlı kadın Aksaray'da kazada can verdi Kahramanmaraş depreminde enkazdan yaralı olarak çıkarılan ve çocuklarıyla birlikte Aksaray’a yerleşen yaşlı kadın, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Aksaray merkez Hasas Mahallesi'nde Yaşar Özer Y. (22) idaresindeki otomobil, markette alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Saadet Ataç'a (76) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın kaputunun üzerine çıkan ve daha sonra yere düşerek metrelerce sürüklenen kadın ağır yaralanırken marketten aldığı ürünler yola savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı yaşlı kadın ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Asrın felaketinde enkaz altından yaralı çıkarılmıştı

Kazanın ardından canlandırma ünitesinde tedavi altına alınan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Saadet Ataç'ın depremzede olduğu öğrenildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadının oğlu tarafından enkaz altından çıkarıldığı ve tedavisinin ardından oğlu ve kızı ile Aksaray'a yerleştiği öğrenildi.

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı

Olay yerine gelen polis ekiplerinin sorgusunda ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ehliyetsiz sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)