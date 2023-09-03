Kahramanmaraş'ta enkazlar kaldırıldı, en yoğun bulvar sessizliğe gömüldü Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarının sona ermesinin ardından en işlek noktalardan olan Hükümet Bulvarı, sessizliğe gömüldü. İnsanların sık vakit geçirdiği yerlerden olan bulvar, görenleri hüzünlendirmeye başladı.

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İHA

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen yıkıcı deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi.

Bazı böleglerde ise enkazların kaldırılma işlemi tamamen sona erdi. Bu yerlerden birisi olan Hükümet Bulvarı, sessizliğe büründü.

6 Şubat depremlerinden önce insanların sıkça ziyaret ettiği ve vakit geçirdiği bölgelerden olan bulvar, şimdilerde hüzünle bakılan yerler arasında başı çekiyor.

Halk arasında merkez otobüs durağı olarak bilinen bölgeden, kentin 4 bir yanına şehir içi otobüs seferleri düzenlenir, merkezde işi olanlar ise bu alana uğramadan geçmezdi.

"Buralara baktığımda çok üzülüyorum"

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen yıkıcı deprem sonrası Hükümet Bulvarı'nda çok sayıda bina yıkıldı. Ağır hasar alan binaların yıkımı sonrası şehrin en işlek noktalarından birisi olan Hükümet Bulvarı, yerini sessizliğe bıraktı.

İsmetpaşa Mahallesinde bulunan bu alana depremden sonra ikinci kez geldiğini söyleyen Ayşe Yıldırım, “Buranın neresi olduğunu inan ki doğma büyüme Kahramanmaraşlıyım ama tanıyamadım. Çok üzüldüm. Torunum birisine soralım dedi ama kimse yok insanlar çekilmiş. Çok cenazelerimiz oldu, çok üzüldük. Ama şimdi buralara baktığımda daha çok üzülüyorum. Enkazların kalkmasından sonra çok bomboş olmuş.” dedi.

"Araçların park alanı oldu, insan geçmiyor"

Kendi evlerinin yolunu bulamayacak derecede acılar yaşadıklarını aktaran Soner Keşgek ise “Acılar büyük. Kahramanmaraş’ımız yok oldu. Baktığın zaman kendi evinizi bulamayacak derecede şeyler yaşadık.

Görüyorsunuz işte kervan geçmez oldu. Burası Kahramanmaraş’ın merkez otobüs durağıydı. Burada İğne atsan yere düşmezdi. Araçların park alanı oldu. İnsan geçmez oldu” ifadelerini kullandı.