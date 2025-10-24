Kahramanmaraş'ta eski koca dehşet saçtı: Anne ve kızı yan yana toprağa verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş'ta eski koca vahşeti...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi 20'nci Sokak'ta önceki gün meydana gelen olayda, Hakan Yılmaz, eski eşi Fatma Görkem'i tabancayla vurarak ağır yaraladı.

KAYINVALİDESİNİ DE TABANCAYLA VURDU

Görkem, kaldırıldığı Yörük Selim Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şüpheli, daha sonra Namık Kemal Mahallesi 24'üncü Sokak'taki adrese giderek eski kayınvalidesi Gülistan Görkem'i tabancayla vurarak olay yerinde öldürdü.

Fatma Görkem'in önceki evliliğinden olan kızı Eda Nur Göksu'yu ise göğsünden vurarak yaraladı.

"TESLİM OL" ÇAĞRISINA KARŞILIK VERMEDİ

Olay sonrası kaçan şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlık Parkı'nda, yanında 9 yaşındaki oğlu E.T.Y. ile birlikte tespit edildi.

Polis ekiplerinin "teslim ol" çağrısına karşılık vermeyen şahıs, elindeki tabancayı kendi başına dayayıp ateş etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OĞLU KORUMA ALTINA ALINDI

Olay sırasında yanında bulunan oğlu koruma altına alınırken, saldırıda kullanılan tabanca da emniyet ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Cinayetleri işleyen ardından yaşamına son veren Hakan Yılmaz, dün toprağa verildi.

ANNE VE KIZI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Öldürülen kayınvalide Gülistan ile eski eş Fatma Görkem için ise bugün Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Kırım Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazı sonrasında anne ve kızı yan yana toprağa verildi.

Cenaze töreninde çok sayıda vatandaş katılırken yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.