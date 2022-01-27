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    Kahramanmaraş'ta facia: Kombinin bacası karla tıkandı

    Onikişubat ilçesinde yaşayan aile, kombi bacasının yoğun kar nedeniyle tıkanarak karbonmonoksit gazının salınması sonucu zehirlendi. Evde hareketsiz bulunan 5 kişilik aileden, baba hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 13:22
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    Kahramanmaraş'ta facia: Kombinin bacası karla tıkandı

    Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Adulhamithan Mahallesi 29'uncu Sokak üzerinde yaşanan olayda, karbonmonoksit gazı yine faciaya neden oldu.

    Kahramanmaraş'ta uydudan yayın yapan Aksu TV’de ana kumanda görevlisi olarak çalışan Samittin Demir (38), akşam işe gelmeyince arkadaşları, sabah saatlerinde evine gitti. Kapının çalınmasına yanıt alamayan arkadaşları, durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

    AİLE EVDE HAREKETSİZ BULUNDU

    Olay yerine gelen polis, çilingir aracılığıyla kapıyı açtırdı. Kapının açılması ile içeride bulunan Samittin Demir (38), eşi Badi Gül (32), çocukları Aleyna Emine (11), Muhammed Mustafa (6) ve Efe Seyfullah Demir’in (10) hareketsiz yattığının görülmesi üzerine 112 ekipleri müdahale etti.

    Kahramanmaraş ta facia: Kombinin bacası karla tıkandı #1

    BABA HAYATINI KAYBETTİ

    Ambulansla Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi ek binasına götürülen 5 kişiden Samittin Demir (38), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve çocukların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

    KARBONMONOKSİT GAZIYLA ZEHİRLENDİLER

    Yapılan incelemede, Demir Ailesi'nin doğalgaz kombisinin baca gazını dışarı veren borunun kar nedeniyle tıkandığı, kombiden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

    Kahramanmaraş ta facia: Kombinin bacası karla tıkandı #2

    Kahramanmaraş ta facia: Kombinin bacası karla tıkandı #3

    Kahramanmaraş ta facia: Kombinin bacası karla tıkandı #4

    Kahramanmaraş ta facia: Kombinin bacası karla tıkandı #5


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