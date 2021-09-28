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    Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 yaralı

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
    • AA
    • 28.09.2021 - 01:48
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    Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 yaralı

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    7 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada yaralanan Mustafa Ç. (26), Ahmet A. (30), Mehmet T. (55), Eyüp A. (57), Rabia A. (53), Şehriban K. (51) ve Nazife T. (56) ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma yeniden açıldı.

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