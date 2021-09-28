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Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
- AA
- 28.09.2021 - 01:48
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
7 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan Mustafa Ç. (26), Ahmet A. (30), Mehmet T. (55), Eyüp A. (57), Rabia A. (53), Şehriban K. (51) ve Nazife T. (56) ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma yeniden açıldı.