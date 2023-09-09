Kahramanmaraş'ta feci kaza! Freni patlayan kamyon kalabalığa daldı Kahramanmaraş'ta freni patlayan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı. Ölü ve yaralılar var.

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İHA

Kahramanmaraş'ta feci bir kaza yaşandı.

Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde mezarlıkta freninin boşaldığı iddia edilen kamyon, önündeki araçlara çarptıktan sonra cenaze namazı kılanların arasına daldı.

Namaz için saf tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı.

Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ölenlerin olduğu bildirilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, kamyonun altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)