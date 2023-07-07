Kahramanmaraş'ta fotoğraf çekilmek istediği pompalı silahla çocuğun sonu oldu Bir tamirhanede çalışan genç, pompalı tüfekle fotoğraf çekmek isterken silahın kazara ateş alması üzerine 13 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu.

İHA Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bir otomobil tamir atölyesinde aynı tamirhanede çalışan A.Ş. (20) ve Ali Karaoğlan (13), iş yerinde bulunan pompalı tüfekle oynamaya başladı. Pompalı tüfekle fotoğraf çekilmek isteyen A.Ş., silahın kazara ateş alması nedeniyle yanındaki arkadaşı Karaoğlan’ı başından vurdu. Şüpheli gözlatına alındı Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Karaoğlan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli A.Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.