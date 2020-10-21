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    Kahramanmaraş’ta freni boşalan hafriyat kamyonu apartmana girdi

    Feci kazada ölen ya da yaralanan olmazken, apartman sakinleri büyük korku yaşadı.
    • İHA
    • 21.10.2020 - 09:14
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    Kahramanmaraş’ta freni boşalan hafriyat kamyonu apartmana girdi

    Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında bulunan 46 ACP 522 plakalı hafriyat kamyonu, park halindeyken birden bire hareket etmeye başladı.

    Eğimli yolda hızla geri geri giden kamyon, inşaat alanının yan kısmındaki apartmanın bahçe duvarını yıktıktan sonra binaya çarparak durabildi.

    Kazada, şans eseri yolda kimse bulunmaması olası faciayı önledi.

    KAMYONUN FRENİ BOŞALDI

    Apartmanda oturanlar gürültü nedeniyle büyük panik yaşarken; kamyon şoförü, park halindeki kamyonun freninin boşalması sonucu hareket ederek apartmana girdiğini anlattı.

    Hafriyat kamyonu, vinç ve kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

    Kahramanmaraş’ta freni boşalan hafriyat kamyonu apartmana girdi #1

    Kahramanmaraş’ta freni boşalan hafriyat kamyonu apartmana girdi #2

    Kahramanmaraş’ta freni boşalan hafriyat kamyonu apartmana girdi #3

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