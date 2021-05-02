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    Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon 3 araca çarptı

    Freni boşalan kamyon park halindeki 3 araca çarptı. Araçlar hurdaya dönerken, sürücü yaralandı.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 16:57
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    Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon 3 araca çarptı

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yokuş aşağı inen kamyonun freni patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarptı.

    Olayın ardından çevredikler kaza yerini evlerinin balkonlarından izledi.

    ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK DURDU

    G.İ.A.’nın  kullandığı kamyon, Yedikuyular yolunda yokuş aşağı indiği sırada freni patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bir evin önünde park halindeki 3 araca çarptı. Hızını alamayan kamyon, yaklaşık 490 metre aşağıdaki yolun sol kısmındaki rampaya girdi. Kamyon rampaya girişte elektrik direğine çarptıktan sonra durabildi.

    Kahramanmaraş ta freni boşalan kamyon 3 araca çarptı #1

    SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık görevlisi ve polis ekibi sevk edildi.

    Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Kazada kullanılamaz hale gelen 3 araç ise çekici marifetiyle kaldırıldı.

    Kahramanmaraş ta freni boşalan kamyon 3 araca çarptı #2

    Kahramanmaraş ta freni boşalan kamyon 3 araca çarptı #3

    Kahramanmaraş ta freni boşalan kamyon 3 araca çarptı #4

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