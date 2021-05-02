Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon 3 araca çarptı

Freni boşalan kamyon park halindeki 3 araca çarptı. Araçlar hurdaya dönerken, sürücü yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yokuş aşağı inen kamyonun freni patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarptı.

Olayın ardından çevredikler kaza yerini evlerinin balkonlarından izledi.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK DURDU

G.İ.A.’nın kullandığı kamyon, Yedikuyular yolunda yokuş aşağı indiği sırada freni patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bir evin önünde park halindeki 3 araca çarptı. Hızını alamayan kamyon, yaklaşık 490 metre aşağıdaki yolun sol kısmındaki rampaya girdi. Kamyon rampaya girişte elektrik direğine çarptıktan sonra durabildi.





SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık görevlisi ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada kullanılamaz hale gelen 3 araç ise çekici marifetiyle kaldırıldı.



