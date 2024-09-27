Kahramanmaraş'ta gölete giren genç boğuldu

AA & Ensonhaber
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde arkadaşlarıyla Ayşepınarı Mahallesi'ndeki göletin kıyısına pikniğe giden 24 yaşındaki Rıdvan Yaşar, serinlemek için suya girdi.
Yaşar'ın gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Dalgıçların çalışmasıyla göletten çıkarılan Yaşar'a sağlık ekipleri müdahale etti.
Hayatını kaybettiği belirlenen Yaşar'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
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