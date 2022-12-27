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    Kahramanmaraş’ta halk otobüsü kontrolden çıktı

    Seyir halindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. 10'dan fazla yaralı hastaneye kaldırıldı.
    • 27.12.2022 - 17:59
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    Kahramanmaraş’ta halk otobüsü kontrolden çıktı

    Son zamanlarda yolcu otobüsleri sıkça kazalara karışıyor.

    Çoğu zaman ölüm ve ağır yaralanmaların yaşandığı bir kaza da Kahramanmaraş'ta meydana geldi.

    Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti

    Bölgedeki Necip Fazıl Şehir Hastanesinden hareket eden halk otobüsü, seyir halinde ilerlediği sırada kontrolden çıktı.

    Otobüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki direğe ve ağaca çarparak devrildi.

    Kahramanmaraş’ta halk otobüsü kontrolden çıktı #1

    10'un üzerine yaralı

    Kazada 10’un üzerindeki yolcunun yaralandığı belirtildi.

    İHA'nın aktarımına göre; yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken itfaiye ekiplerinin çalışması ile kazaya karışan halk otobüsü çekiciyle kaldırıldı.

    Kahramanmaraş’ta halk otobüsü kontrolden çıktı VİDEO

    Kahramanmaraş’ta halk otobüsü kontrolden çıktı #2

    Kahramanmaraş’ta halk otobüsü kontrolden çıktı #3


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