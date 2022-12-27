Seyir halindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. 10'dan fazla yaralı hastaneye kaldırıldı.

Son zamanlarda yolcu otobüsleri sıkça kazalara karışıyor.

Çoğu zaman ölüm ve ağır yaralanmaların yaşandığı bir kaza da Kahramanmaraş'ta meydana geldi.

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti

Bölgedeki Necip Fazıl Şehir Hastanesinden hareket eden halk otobüsü, seyir halinde ilerlediği sırada kontrolden çıktı.

Otobüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki direğe ve ağaca çarparak devrildi.

10'un üzerine yaralı

Kazada 10’un üzerindeki yolcunun yaralandığı belirtildi.

İHA'nın aktarımına göre; yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken itfaiye ekiplerinin çalışması ile kazaya karışan halk otobüsü çekiciyle kaldırıldı.

Kahramanmaraş’ta halk otobüsü kontrolden çıktı VİDEO

