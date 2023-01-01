Kahramanmaraş’ta, hijyen kurallarına uymayan fırına para cezası verildi

Ekmekten kurtçuk çıktığı iddiası ile denetlenen fırına, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesi ile 8 bin lira para cezası verildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, ilçe merkezindeki bir fırından aldığı ekmeğin içinden kurtçuk çıktığını ileri süren bir şahsın şikayeti üzerine ilgili birimler harekete geçti.

Söz konusu fırında, Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeler yapıldı.

Hijyen kuralları hiçe sayıldı

AA’nın haberine göre; fırının hijyen kurallarına uymadığı belirlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, söz konusu işletmeye 8 bin lira ceza uygulandı.