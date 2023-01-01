Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
315.378
-0.18%
BTXN Coin
6.18
2.82%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Kahramanmaraş’ta, hijyen kurallarına uymayan fırına para cezası verildi

    Ekmekten kurtçuk çıktığı iddiası ile denetlenen fırına, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesi ile 8 bin lira para cezası verildi.
    • 01.01.2023 - 16:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş’ta, hijyen kurallarına uymayan fırına para cezası verildi

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, ilçe merkezindeki bir fırından aldığı ekmeğin içinden kurtçuk çıktığını ileri süren bir şahsın şikayeti üzerine ilgili birimler harekete geçti.

    Söz konusu fırında, Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeler yapıldı.

    Hijyen kuralları hiçe sayıldı

    AA’nın haberine göre; fırının hijyen kurallarına uymadığı belirlendi.

    İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, söz konusu işletmeye 8 bin lira ceza uygulandı.


    'Batı, bize karşı Ukrayna'yı kullanıyor'
    Dünya

    'Batı, bize karşı Ukrayna'yı kullanıyor'

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!
    Advertorial

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!

    Taksiciler, fiyat güncelleme kuyruğuna girdi
    Gündem

    Taksiciler, fiyat güncelleme kuyruğuna girdi

    Görüş Bildir