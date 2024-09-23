Kahramanmaraş'ta iki kızdan engelli çobana sopalı işkence Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde koyunlarını otlatan engelli çobana iki kız, dakikalarca işkence yaptı. Kızlardan biri halay çekip şarkı söyleyerek çobanı sopayla döverken diğer kız, tüm bu anları gülerek cep telefonu ile videoya çekti.

İHA

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Çokak Mahallesi'nde Seçil G. adlı kız, çobanlık yapan N.Y. koyunlarını otlatırken yanına gelip, çobandan kendisine alkol almasını istedi.

Çoban ise bunu kabul etmeyince Seçil G. çobanı önce tokatla darbetti, daha sonra üzerine su attı.

KENDİLERİNE ALKOL ALMAYAN ÇOBANI DÖVDÜLER

Bir süre sonra da sopa ile çobana işkence yaptı. Seçil G.'nin çobana dakikalarca yaptığı işkenceyi kız arkadaşı da görüntüledi.

KAYDA ALIP PAYLAŞTILAR: SOPAYLA VURDULAR

Görüntünün sonuna doğru ise elinde sopa ile halay çekmeye başlayan kız, çobanı yakasından tutup, kendisi ile halay çekmeye zorlayarak sopayla dövdü.

Görüntünün ortaya çıkmasının ardından iki kız için jandarma inceleme başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan Andırın ilçesi kırsalında engelli bir çobanı bir genç kızın sopa ile dövmesi, diğer genç kızın da bunu cep telefonu ile görüntüye alması sosyal medyada yayınlanınca Kahramanmaraş Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "22.09.2024 tarihinde bazı sosyal medya üzerinden Andırın ilçemizde N.Y. isimli vatandaşımızın darp edilmesiyle ilgili bir video paylaşılmıştır. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine sopa kullanmak suretiyle darp edilen N.Y. olay sonrası Andırın Devlet Hastanesinden darp raporu alarak kendisini darp ettiğini iddia ettiği M.G. ve S.G. isimli şahıslardan şikayetçi olmuştur. Darp eden şahıslar, mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)