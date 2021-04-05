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- Kahramanmaraş'ta iki tır kazaya karıştı: Sürücülerden biri öldü
Kahramanmaraş'ta iki tır kazaya karıştı: Sürücülerden biri öldü
Önünde seyreden tıra arkadan çarpan bir başka tır sürücüsü hayatını kaybetti, diğer aracın sürüsü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- DHA
- 05.04.2021 - 09:12
- Güncelleme : 05.04.2021 - 10:23
Gaziantep yönüne giden Halil Gül yönetimindeki 46 BP 495 BB 17 plakalı tır, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde önünde ilerleyen T.T'nin (40) kullandığı 14 FM 028 plakalı tıra çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücülerden Halil Gül'ün öldüğü belirlenirken, hafif yaralı diğer sürücü T.T., ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Gül'ün cenazesi ise sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak, morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta iki tır kazaya karıştı: Sürücülerden biri öldü VİDEO