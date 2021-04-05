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Kahramanmaraş'ta iki tır kazaya karıştı: Sürücülerden biri öldü

Kahramanmaraş'ta iki tır kazaya karıştı: Sürücülerden biri öldü

Önünde seyreden tıra arkadan çarpan bir başka tır sürücüsü hayatını kaybetti, diğer aracın sürüsü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.