Kahramanmaraş’ta internet dolandırıcı tutuklandı

İkinci el ürünlerde internetten yapılan satışlar mercek altına alınmıştı. Yapılan takiplerde yapılan işlemleri şüphe çeken A.A Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tüm Türkiye'de ikinci eldeki dolandırıcılık olaylarının üzerine gidiyor.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet ortamında faaliyet gösteren ikinci el satış sitelerindeki dolandırılara yönelik çalışma yaptı.

Önce göz altına alındı sonra tutuklandı

Bu çalışmada radara takılan internette ikinci el satış ilanı vererek vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kaparo alıp ürünü göndermiyor

Yapılan çalışmada şüpheli A.A’nın, vatandaşlarla iletişime geçtiği ve kaparo talep ederek daha sonra ürünü göndermediğini belirlendi.

Çok sayıda vatandaş bu yöntemle dolandırıldı

Ekipler, şüphelinin Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşı, Kahramanmaraş’ta ise 21 kişiyi dolandırdığını tespit etti.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.