Kahramanmaraş'ta işçinin kolu hortum sarma makinesine sıkıştı

- Kahramanmaraş'ta bir işçi, tarlada çalışırken kolunu hortum sarma makinesine sıkıştırdı.
- İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek işçinin kolunu kurtardı.
- İşçinin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Cimikan Mahallesi'nde tarlada çalışan işçinin kolu hortum sarma makinesine sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler işçinin kolunu sıkıştığı yerden çıkardı.
DURUMU İYİ
Kolu kurtulan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.