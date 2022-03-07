Kahramanmaraş'ta kadının başına silah dayayan müdüre 8 yıl hapis istemi

Özel bir bankada çalışan müşteri hizmetleri uzmanının başına silah dayayan müdürün, 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılması talep edildi.

22 Temmuz 2020'de Kahramanmaraş'ta özel bir bankanın şubesinin kasa dairesinde şube müdürü Turabi K., güvenlik görevlisinden aldığı silahı müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.'nin başına dayadı.

Melis B.'nin, bankanın güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte şikayetçi olması üzerine Turabi K. hakkında, silahla tehdit suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kahramanmaraş 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SAVCI MÜTAALISINI VERDİ

Davanın bugün görülen 4'üncü duruşmasına Turabi K. ile Melis B. katılmazken, tarafların avukatları katıldı. Duruşmada mahkeme savcısı mütalaasını verdi.

"ÖLMEYE, ÖLDÜRMEYE GELİYORUM"

Savcı, Turabi K.'nin, Melis B.'nin başına silah dayayarak "Vurayım mı seni vurayım mı?" dediğini, olaydan sonra 6 Kasım 2021'de Melis B.'yi arayarak "Seni bulacağım, hangi şube işe başlarsan başla seni bulurum. Adana'ya da geleceğim, nerede olursan ol seni bulacağım. Hepinizden hesap soracağım, ölmeye öldürmeye geliyorum." diyerek silahla tehdit suçunu işlediği, aynı eylemi farklı zamanlarda gerçekleştirmek suretiyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanarak 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLMESİ TALEP EDİLDİ

Melis B.'nin avukatı, mütalaa kapsamında sanığın cezalandırılmasını talep ederken, Turabi K.'nin avukatı da adli kontrol kararının kaldırılmasını ve mütalaaya karşı savunma yapmak için süre verilmesini istedi.

ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI

Hakim, Turabi K.'nin savunmasının alınmasından dolayı adli kontrol kararını kaldırırken, duruşmayı da erteledi.





















