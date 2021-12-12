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Kahramanmaraş’ta kafede kavga eden grup, ortalığı birbirine kattı

Kahramanmaraş’ta kafede kavga eden grup, ortalığı birbirine kattı

Bir kafede iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine tekme, tokat ve sandalyelerle saldırdı. Polislerin gelmesiyle taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmadan kafeden ayrıldı.