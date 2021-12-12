Euro
15.7232
0.82%
Dolar
13.8834
0.7%
Altın
795.98
1.11%
Borsa
2.035
0.2%
Bitcoin
707.938
1.13%
BTXN Coin
40.60
-2.21%
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Kahramanmaraş’ta kafede kavga eden grup, ortalığı birbirine kattı

    Bir kafede iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine tekme, tokat ve sandalyelerle saldırdı. Polislerin gelmesiyle taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmadan kafeden ayrıldı.
    • DHA
    • 12.12.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 15:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş’ta kafede kavga eden grup, ortalığı birbirine kattı

    Kahramanmaraş’ta, cuma günü akşam saatlerinde kentteki bir kafede, iki grup arasında tartışma çıktı.

    Tarafların birbirlerine saldırmasıyla ortalık bir anda karıştı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada masalar devrildi.

    Sandalyelerle birbirine saldıran şahısların o anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

    Kahramanmaraş’ta kafede kavga eden grup, ortalığı birbirine kattı ViDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kafeye ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

    Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar, kafeden ayrıldı.

    Kahramanmaraş’ta kafede kavga eden grup, ortalığı birbirine kattı #1

    Kahramanmaraş’ta kafede kavga eden grup, ortalığı birbirine kattı #2

    Kahramanmaraş’ta kafede kavga eden grup, ortalığı birbirine kattı #3

    Kahramanmaraş’ta kafede kavga eden grup, ortalığı birbirine kattı #4

    Kahramanmaraş’ta kafede kavga eden grup, ortalığı birbirine kattı #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir