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- Kahramanmaraş’ta kafede kavga eden grup, ortalığı birbirine kattı
Kahramanmaraş’ta kafede kavga eden grup, ortalığı birbirine kattı
Bir kafede iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine tekme, tokat ve sandalyelerle saldırdı. Polislerin gelmesiyle taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmadan kafeden ayrıldı.
- DHA
- 12.12.2021 - 15:50
- Güncelleme : 12.12.2021 - 15:59
Kahramanmaraş’ta, cuma günü akşam saatlerinde kentteki bir kafede, iki grup arasında tartışma çıktı.
Tarafların birbirlerine saldırmasıyla ortalık bir anda karıştı.
KAMERAYA YANSIDI
Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada masalar devrildi.
Sandalyelerle birbirine saldıran şahısların o anları, saniye saniye kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş’ta kafede kavga eden grup, ortalığı birbirine kattı ViDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kafeye ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.
Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar, kafeden ayrıldı.