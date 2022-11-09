Kahramanmaraş'ta kaldırım çöktü: Araç ortada kaldı

Elbistan ilçesindeki oto tamircinin önündeki kaldırım çöktü. Bu sırada tamiri yapıla araç, çöken kısmın ortasında kaldı. Kazada yaralanan olmadı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan bir oto lastik tamircisinin önündeki kaldırım, büyük bir gürültü ile peş peşe çöktü.

Olay sonrasında yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve yer yer 1 metreye yakın genişlikte çukur oluştu. Bu esnada lastik tamiri yapılan araç da çöken bölümün ortasında kaldı.

İki kez çöktü

İlk çökme anında araç sahibi ve işletmecisi dükkanın önüne çıktı. Aracı ve çevreyi kontrol eden vatandaşlar, olayı anlamaya çalışırken ikinci göçük yaşandı.

Vatandaşlardan biri, hızla karşıya atlayarak çukura düşmekten son anda kurtuldu. Olayda büyük şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Bir süre önce doğalgaz için hat kazıldı

Çukurun içinde kalan otomobil ise vinç yardımıyla kurtarıldı. Çökmenin yaşandığı bölgenin, kısa süre önce doğalgaz hattı için kazıldığı öğrenildi.

Kazı esnasında su hattının zarar gördüğü ve sızıntıyla birlikte çökmenin yaşandığı belirtildi.