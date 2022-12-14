Otobüs şoförünün hastaneye yetiştirdiği ve kalbinde 9 stent bulunan genç adamın 4'üncü kez kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kalp masajıyla hayata dönen adam, "Yine mi ölmedim" dedi.

Kahramanmaraş'ta seyir halinde olan bir halk otobüsünde bir yolcu kalp krizi geçirdi.

39 yaşındaki Mehmet Yıldız'ın yardımına otobüsü şoförü yetişti.

Sürücü tarafından hastaneye götürülen Yıldız’ın kalbinin durduğu fark edildi.

"Yine mi ölmedim"

Hemen kalp masajı yapılan genç adam, hayata döndürüldü.

Hastanenin acil servisinde tedavi gören Yıldız’ın, kendine geldikten sonra doktorlara, ‘yine mi ölmedim’ dediği öğrenildi.

Tıkanan 5 damar açıldı

Kalbinde daha önce 9 adet stent takılı olduğu ve bypass yapılması gerektiği belirlenen hasta ameliyata alındı.

İHA'nın aktarımına göre; hastaya kapalı yöntemle bypass ameliyatı yapıldı ve kapanan 5 damarı açıldı.

Kahramanmaraş'ta kalp krizi geçiren yolcu hastaneye yetiştirildi VİDEO



"4’üncü ameliyatım"

Sağlığına kavuştuğunu ve 4’üncü kez kalp krizinden de kurtulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Yıldız, "Ben eve geliyordum halk otobüsünde yolculuk yapıyordum. Bundan önce kalp krizleri geçirmiştim. Diğerlerinin tamamını hatırlıyorum ancak bu kalp krizini hatırlamıyorum. Hastaneye gelmişiz, kalp masajının ardından gözümü açmışım, ‘yine mi ölmedik’ demişim. Daha öncekiler İstanbul’da olmuş, kendim gitmiştim hastaneye. Doktorlarımıza teşekkür ederim. 4’üncü ameliyatım ama bu ameliyatım kapalı oldu ve kendimizi toparladık." dedi.

"Yıpranmış bir akciğeri vardı"

Yıldız’ın ameliyatını yapan Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Erdinç Eroğlu, “Hastamız daha önce 3 kez kalp krizi geçiriyor ve yaklaşık 9 adet stent takılıyor ve son krizi halk otobüsünde geçiriyor. Çok şanslı, otobüs şoförü direkt kendisini hastanemize getiriyor ve hayata döndürüyorlar. Hasta uyandığında, ‘yine mi ölmedim’ diyor. Biz hemen anjiyoya aldık ve takılı stentleri ve açılamayan tıkalı damarı olduğunu gördük hızlıca ameliyata alarak kapalı yöntemle yaptık. Yıpranmış bir akciğeri vardı kendisinin kalbi de çok yıpranmıştı.” diye bilgi verdi.

"9 stentten birkaçı tıkandığı için kalbi durmuştu"

Hastanenin Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Acıpayam da, “Hastamız genç yaşına rağmen 9 tane stent takılmış ve böyle hastalarda bu sayının fazla olması kalp krizi geçirme ihtimalini de artırmakta. Bu 9 stentten birkaçı tıkandığı için kalbi durmuştu ve acil servis ekibimiz ile anestezi ekibimiz hazırdı ve ameliyata alınarak sağlığına kavuştu.” ifadelerini kullandı.