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    Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü. 1 yaralı

    Feci kazada otomobilde bulunan bir kişi sıkışarak can verirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 03.06.2021 - 07:14
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    Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü. 1 yaralı

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine seyir halinde olan Selçuk Güzeloğlu yönetimindeki 80 ABS 798 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Servet Gülce'nin kullandığı 01 Z 1879 plakalı kamyon, Andırın- Kadirli kara yolunun 30'uncu kilometresindeki Kumarlı mevkisinde çarpıştı.

    Kazada otomobilde bulunan İsmail Daş (44) araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Selçuk Güzeloğlu ise yaralandı.

    Kamyon sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Selçuk Güzeloğlu, kaldırıldığı Kadirli'deki özel bir hastanede tedaviye alındı.

    Otomobilde sıkışan İsmail Daş'ın cenazesi ekipler tarafından çıkarıldıktan sonra Andırın Devlet Hastanesi morguna konuldu.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kahramanmaraş ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü. 1 yaralı #1

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