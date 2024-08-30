Kahramanmaraş'ta kamyonetle çarpışan aracın sürücüsü öldü

DHA
Kahramanmaraş Önsen Kavşağı'ndan odun ambarı istikametine giden M.K. yönetimindeki kamyon ile Ercan Toprak'ın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada sürücü Ercan Toprak araçta sıkışırken, ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Toprak'ın cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kamyon şoförü M.K. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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