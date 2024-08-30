Kahramanmaraş'ta kamyonetle çarpışan aracın sürücüsü öldü
DHA

Önsen Kavşağı'ndan odun ambarı istikametine giden M.K. yönetimindeki kamyon ile Ercan Toprak'ın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada Ercan Toprak araçta sıkışırken, ihbarla yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Toprak'ın cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kamyon şoförü M.K. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)