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Kahramanmaraş'ta kamyonetle çarpışan aracın sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta kamyonetle çarpışan aracın sürücüsü öldü Kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Ercan Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.