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    Kahramanmaraş'ta kardeşlerini kurtarırken kendileri boğuldu

    Piknik yaparken baraj gölüne giren genç kız boğulunca, erkek kardeş ve ağabeyi de suya atladı. Genç kız kurtarılırken, ona yardım etmek için suya dalan 2 genç hayatını kaybetti.
    • 28.08.2022 - 15:59
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    Kahramanmaraş'ta kardeşlerini kurtarırken kendileri boğuldu

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

    Menzelet Mesire alanı içerisinde piknik yapan aile bireylerinden İdris Özbir (25) ve Halil İbrahim Özbir (22) isimli iki kardeş, ayağı kayarak suya düşen kardeşleri İ.Ö’yü (23) kurtarmak için baraj göletine girdi.

    Kardeşlerini kurtarırken boğuldular

    Halil İbrahim Özbir ve İdris Özbir, kardeşlerini kurtarmalarına rağmen kendileri sudan çıkamayarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    15 dakikalık çalışma sonucunda cansız bedenleri bulundu

    Dalgıç ekiplerinin 15 dakikalık arama kurtarma çalışması sonucu iki kardeşin cansız bedeni baraj göletinden çıkarıldı.

    2 kardeşin cansız bedenleri tekneye alınarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

    Kahramanmaraş ta kardeşlerini kurtarırken kendileri boğuldu #1

    Kahramanmaraş ta kardeşlerini kurtarırken kendileri boğuldu #2

    Kahramanmaraş ta kardeşlerini kurtarırken kendileri boğuldu #3

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