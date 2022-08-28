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Kahramanmaraş'ta kardeşlerini kurtarırken kendileri boğuldu

Kahramanmaraş'ta kardeşlerini kurtarırken kendileri boğuldu

Piknik yaparken baraj gölüne giren genç kız boğulunca, erkek kardeş ve ağabeyi de suya atladı. Genç kız kurtarılırken, ona yardım etmek için suya dalan 2 genç hayatını kaybetti.