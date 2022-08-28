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- Kahramanmaraş'ta kardeşlerini kurtarırken kendileri boğuldu
Kahramanmaraş'ta kardeşlerini kurtarırken kendileri boğuldu
Piknik yaparken baraj gölüne giren genç kız boğulunca, erkek kardeş ve ağabeyi de suya atladı. Genç kız kurtarılırken, ona yardım etmek için suya dalan 2 genç hayatını kaybetti.
- 28.08.2022 - 15:59
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.
Menzelet Mesire alanı içerisinde piknik yapan aile bireylerinden İdris Özbir (25) ve Halil İbrahim Özbir (22) isimli iki kardeş, ayağı kayarak suya düşen kardeşleri İ.Ö’yü (23) kurtarmak için baraj göletine girdi.
Kardeşlerini kurtarırken boğuldular
Halil İbrahim Özbir ve İdris Özbir, kardeşlerini kurtarmalarına rağmen kendileri sudan çıkamayarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
15 dakikalık çalışma sonucunda cansız bedenleri bulundu
Dalgıç ekiplerinin 15 dakikalık arama kurtarma çalışması sonucu iki kardeşin cansız bedeni baraj göletinden çıkarıldı.
2 kardeşin cansız bedenleri tekneye alınarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.