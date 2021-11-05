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    Kahramanmaraş'ta bıçaklanan adamı sakinleştirmek isteyen şoför bıçaklandı

    3 şahısla telefonda tartışarak otobüs güzergahı üzerinde buluşan adam, bıçaklanarak döndüğü otobüste, kendisini sakinleştirmek isteyen şoförü bıçakladı
    • İHA
    • 05.11.2021 - 13:55
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 17:05
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    Kahramanmaraş'ta bıçaklanan adamı sakinleştirmek isteyen şoför bıçaklandı

    Kahramanmaraş'taki halk otobüsünde yolculuk yapmakta olan 24 yaşındaki S.B. telefola görüştüğü 3 şahısla tartıştı.

    Tartışma sonrasında şahıslar otobüs güzergahında bir noktaya geldi.

    S.B. otobüsten inerek 3 şahısla kavga etmeye başladı.

    ŞOFÖRÜ BIÇAKLADI

    Kavga sırasında bıçak darbesi alan S.B. , otobüse tekrar dönerek kendisini sakinleştirmek isteyen şoförü bıçakladı.

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşanan kavga ve şahsın otobüse dönerek şoförü bıçaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

    Kahramanmaraş'ta kavgaya karışan adamı sakinleştirmek isteyen şoför bıçaklandı VİDEO

    OTOBÜSÜ KULLANMAYA DEVAM ETTİ

    Yaralanan otobüs şoförü aracını kullanmaya devam etti.

    SOFÖRÜN DURUMU KRİTİK

    Olay sonrası hastaneye kaldırılan otobüs şoförünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, bıçaklı kavgadan sonra otobüs şoförünü bıçaklayan S.B.’nin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

    Kahramanmaraş ta bıçaklanan adamı sakinleştirmek isteyen şoför bıçaklandı #1

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Kavgaya karışan 2 şahsı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

    İki kişinin tutuklandığı olay sonrası 1 adet tabanca ve 2 adet bıçak ele geçirildi.

    Kahramanmaraş ta bıçaklanan adamı sakinleştirmek isteyen şoför bıçaklandı #2

    Kahramanmaraş ta bıçaklanan adamı sakinleştirmek isteyen şoför bıçaklandı #3

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