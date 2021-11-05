Kahramanmaraş'ta bıçaklanan adamı sakinleştirmek isteyen şoför bıçaklandı

3 şahısla telefonda tartışarak otobüs güzergahı üzerinde buluşan adam, bıçaklanarak döndüğü otobüste, kendisini sakinleştirmek isteyen şoförü bıçakladı

Kahramanmaraş'taki halk otobüsünde yolculuk yapmakta olan 24 yaşındaki S.B. telefola görüştüğü 3 şahısla tartıştı.

Tartışma sonrasında şahıslar otobüs güzergahında bir noktaya geldi.

S.B. otobüsten inerek 3 şahısla kavga etmeye başladı.

ŞOFÖRÜ BIÇAKLADI

Kavga sırasında bıçak darbesi alan S.B. , otobüse tekrar dönerek kendisini sakinleştirmek isteyen şoförü bıçakladı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan kavga ve şahsın otobüse dönerek şoförü bıçaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta kavgaya karışan adamı sakinleştirmek isteyen şoför bıçaklandı VİDEO

OTOBÜSÜ KULLANMAYA DEVAM ETTİ

Yaralanan otobüs şoförü aracını kullanmaya devam etti.

SOFÖRÜN DURUMU KRİTİK

Olay sonrası hastaneye kaldırılan otobüs şoförünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, bıçaklı kavgadan sonra otobüs şoförünü bıçaklayan S.B.’nin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kavgaya karışan 2 şahsı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İki kişinin tutuklandığı olay sonrası 1 adet tabanca ve 2 adet bıçak ele geçirildi.