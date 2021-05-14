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    Kahramanmaraş'ta kavgayı ayırmak isterken öldü

    İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 46 yaşındaki kişi, açılan ateş sonucu başına isabet eden mermiyle hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 14.05.2021 - 16:05
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    Kahramanmaraş'ta kavgayı ayırmak isterken öldü

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Doğan Mahallesi'nde aralarında husumet olan iki grup, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine evinden dışarı çıkan Ali Yalçın (46), tarafları uyararak, ayırmak istedi.

    Bu sırada ateşlenen silahtan çıkan mermi, Yalçın'ın başına isabet etti.

    DOKTORLARIN MÜDAHALESİ YETMEDİ

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralanan Yalçın, sağlık görevlilerince ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

    Kahramanmaraş ta kavgayı ayırmak isterken öldü #1

    6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Öte yandan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı.

    Şüphelilerden 5'i, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 6'sı da adliyeye sevk edildi.

    Kahramanmaraş ta kavgayı ayırmak isterken öldü #2

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