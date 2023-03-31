Kahramanmaraş'ta kaybolan Seda Öğretmen kimsesizler mezarlığında bulundu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki depremde İngilizce öğretmeni 26 yaşındaki Seda Erbaş, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Malik Ejder Caddesi'nde yıkılan Esen Çam Sitesi B Blok'taki evinin enkazında eşi 27 yaşındaki Bayram Erbaş ile birlikte kaldı.
Bayram Erbaş, enkazdan yaralı kurtarılırken, eşi Seda Erbaş'tan bir daha haber alınamadı.
Depremden sonra ilk 30 gün Seda Erbaş'ı hastanelerde arayan ailesi, bir sonuca ulaşamayınca DNA örneği verdi.
DNA testiyle bulundu
Seda'nın babası Sedat Boran'dan alınan DNA örneği sonrası çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, Seda Öğretmen'in Onikişubat ilçesinde depremde hayatını kaybedenlerin toprağa verildiği mezarlıkta olduğu tespit edildi.
Cenazesi memleketine taşındı
Acı haberi alan ailesi, Kahramanmaraş Başsavcılığı'nın izni ile kızlarını Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine getirmek için cenazesini mezarlıktan çıkarttı.
Erbaş'ın cansız bedeni ilçeye bağlı Kovalı Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Erbaş'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Erbaş'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
"En azından cenazemize kavuştuk"
Erbaş'ın kuzeni Selçuk Boran, şunları söyledi:
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminde yeğenimiz Seda Erbaş'ı kaybettik. Daha doğrusu yaralı olarak çıkarıldığı söylendi. Yaklaşık 50 gündür kendisinden haber alamıyorduk. Babası Sedat Boran, DNA örneği verdi, kötü haberini aldık. En azından cenazemize kavuştuk. Kovalı köyünde bugün defin işlemelerini yaptık. Allah bir daha memleketimize böyle acılar yaşatmasın. Bütün ölenlere rahmet diliyoruz.