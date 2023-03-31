Kahramanmaraş'ta kaybolan Seda Öğretmen kimsesizler mezarlığında bulundu Depremin merkezinde yıkılan evinin enkazında bulunamayan İngilizce öğretmeni Seda Erbaş, toprağa verildiği mezarlıktan çıkarılarak Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

DHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki depremde İngilizce öğretmeni 26 yaşındaki Seda Erbaş, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Malik Ejder Caddesi'nde yıkılan Esen Çam Sitesi B Blok'taki evinin enkazında eşi 27 yaşındaki Bayram Erbaş ile birlikte kaldı.

Bayram Erbaş, enkazdan yaralı kurtarılırken, eşi Seda Erbaş'tan bir daha haber alınamadı.

Depremden sonra ilk 30 gün Seda Erbaş'ı hastanelerde arayan ailesi, bir sonuca ulaşamayınca DNA örneği verdi.

DNA testiyle bulundu

Seda'nın babası Sedat Boran'dan alınan DNA örneği sonrası çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, Seda Öğretmen'in Onikişubat ilçesinde depremde hayatını kaybedenlerin toprağa verildiği mezarlıkta olduğu tespit edildi.

Cenazesi memleketine taşındı

Acı haberi alan ailesi, Kahramanmaraş Başsavcılığı'nın izni ile kızlarını Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine getirmek için cenazesini mezarlıktan çıkarttı.

Erbaş'ın cansız bedeni ilçeye bağlı Kovalı Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Erbaş'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Erbaş'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

"En azından cenazemize kavuştuk"

Erbaş'ın kuzeni Selçuk Boran, şunları söyledi: