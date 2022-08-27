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    Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan şahsın cesedi uçurumda bulundu

    Kahramanmaraş'ta ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Hasan Yavuz'un cesedi bir uçurumda otomobilinin içerisinde bulundu.
    • 27.08.2022 - 02:34
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    Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan şahsın cesedi uçurumda bulundu

    Kahramanmaraş'ta Yunus Emre Mahallesi'nde oturan Hasan Yavuz, Çarşamba günü 46 VF 231 plakalı otomobiliyle evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

    Ekiplerden yardım istendi

    Evden ayrılırken cep telefonu, kimlik gibi eşyalarını da yanına almadığı anlaşılan Yavuz'dan haber alamayan yakınları güvenlik güçlerinden yardım istedi.

    Arama çalışmaları sırasında MOBESE kameralarınca Yavuz'un otomobilinin en son Ekinözü ilçesi istikametine gittiği tespit edilince, arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

    Uçurumda farkedildi

    Bölgede Hasan Yavuz'u arama çalışmaları sürdürülürken güvenlik korucuları, Ambar Mahallesi’nin Gelleviz mevkisindeki uçurumda içerisinde bir kişinin de olduğu otomobili fark etti. Korucuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Cansız bedenine ulaşıldı

    DHA'nın haberine göre, yaklaşık 200 metre derinlikteki uçuruma inen sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçtaki hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin, 2 gündür kayıp olarak aranan Hasan Yavuz'a ait olduğunu tespit etti.

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yavuz'un cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kahramanmaraş ta kayıp olarak aranan şahsın cesedi uçurumda bulundu #1

    Kahramanmaraş ta kayıp olarak aranan şahsın cesedi uçurumda bulundu #2


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