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    Kahramanmaraş'ta kızına giden kadın geçirdiği kazada can verdi

    Afşin ilçesindeki Alzheimer hastası kadın, kızına gitmek üzere yola koyuldu. Yol üzerinde kaza geçiren kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 28.11.2021 - 13:58
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    Kahramanmaraş'ta kızına giden kadın geçirdiği kazada can verdi

    Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Ümmühani Mert kızına gitmek üzere evinden ayrıldı.

    Bir süre kendisinden haber alınamayan Ümmühani Mert'e, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta, sürücüsü henüz tespit edilemediği 44 KK 2386 plakalı otomobilin çarptığı öğrenildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralanan kadın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Kahramanmaraş ta kızına giden kadın geçirdiği kazada can verdi #1

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Tedavi altına alınan Ümmühani Mert, sağlık ekiplerin tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı.

    Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma polis ekiplerince sürdürülüyor.

    Kahramanmaraş ta kızına giden kadın geçirdiği kazada can verdi #2

    Kahramanmaraş ta kızına giden kadın geçirdiği kazada can verdi #3

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