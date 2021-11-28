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- Kahramanmaraş'ta kızına giden kadın geçirdiği kazada can verdi
Kahramanmaraş'ta kızına giden kadın geçirdiği kazada can verdi
Afşin ilçesindeki Alzheimer hastası kadın, kızına gitmek üzere yola koyuldu. Yol üzerinde kaza geçiren kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- İHA
- 28.11.2021 - 13:58
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Ümmühani Mert kızına gitmek üzere evinden ayrıldı.
Bir süre kendisinden haber alınamayan Ümmühani Mert'e, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta, sürücüsü henüz tespit edilemediği 44 KK 2386 plakalı otomobilin çarptığı öğrenildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan kadın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedavi altına alınan Ümmühani Mert, sağlık ekiplerin tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı.
Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma polis ekiplerince sürdürülüyor.