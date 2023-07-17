Kahramanmaraş'ta konteyner iş yerine hırsız dadandı Bölgede bulunan konteyner iş yerini hedef alan hırsız, yaklaşık 180 bin lira değerinde malzeme çalarak kayıplara karıştı.

İHA

Depremin merkezi Kahramanmaraş’ta hırsızlık olayı yaşandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi Fetih Bulvarı üzerine açılan konteyner iş yerinde hizmet vermeye başlayan bir işitme cihazı dükkanına hırsız dadandı.

Gece geç saatlerde konteyner iş yerine pencere kısmından girip, içeride bulunan bilgisayar ve işitme cihazları gibi maddi değeri yüksek malzemeleri çaldı.

Ardından kayıplara karışan şüpheli veya şüpheliler, iş yeri sahibine depremden sonra ikinci bir darbe vurdu.

Milyonlarca liralık malzemeleri enkaz altında kalan işitme cihazı dükkanı işleten Niyazi Güneş, faaliyete geçirdiği konteyner iş yerinde bu sefer de hırsızların kurbanı oldu.

"170-180 bin liralık mal kaybımız var"

Depremden dolayı büyük bir zarara uğradıklarını, hırsızlık olayından dolayı da ikinci bir darbe yediklerini ifade eden Niyazi Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Cuma günü arkadaşımız iş yerini açtığı zaman camın açık olduğunu, bilgisayarın ve cihazların olmadığını fark etti. Polisleri aramasını söyledim ve geldiler. Büyük ihtimalle eldiven falan giydiği için parmak izinden bir şey çıkmamış. Bilgisayarımız depremden sonra aldık ve hastalarımızın programları yüksek olduğu için üst bir bilgisayardı. Aynı zamanda işitme cihazlarımıza bağlandığımız ek cihazlarımız vardı. Yaklaşık 170-180 bin liralık mal kaybımız var. Birkaç gün bekleyeceğiz olmazsa yenilerini almak zorunda kalacağız. Biraz zorlanacağız çünkü depremden bayağı malzememiz enkazda kaldı.

"Cuma günü gerçekleşti ama soruşturma halen devam ediyor"

Kullandıkları bilgisayarın içerisinde bulunan hasta bilgilerinin kendileri açısında daha önemli olduğunu söyleyen Güneş, sözlerine şöyle devam etti: