Kahramanmaraş'ta kontrollü yıkım! Hasarlı bina elektrik direklerinin üzerine düştü... Kontrollü yıkımı yapılan bina, elektrik direklerinin üzerine devrildikten sonra yola çökerken o anlar vatandaş kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğradı... Yaşanan depremlerin ardından 11 ilde ağır hasarlı binaların kaldırma işlemleri sürüyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların büyük bir miktarı kaldırıldı. Depremlerde hasar gören binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Kontrollü yıkım kontrolden çıktı Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar gören apartmanda kontrollü yıkım çalışması gerçekleştirilirken, kontrollü yıkım bir anda kontrolden çıktı. Bina direklerin üzerine çıktı Tedbirsizce yıkılan bina, yol üzerinde bulunan elektrik direklerinin üzerine devrilirken, yıkımı izleyen vatandaşlar ve yoldan geçen otomobiller büyük tehlike atlattı. Sürücüler toz bulutunun içinde kaldı. Bir süre elektirik verilmedi Yıkım sonrasında bölgede bulunan çok sayıda iş yeri ve konteyner kente elektrik verilemedi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)