Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğradı...
Yaşanan depremlerin ardından 11 ilde ağır hasarlı binaların kaldırma işlemleri sürüyor.
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların büyük bir miktarı kaldırıldı.
Depremlerde hasar gören binaların yıkım çalışmaları sürüyor.
Kontrollü yıkım kontrolden çıktı
Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar gören apartmanda kontrollü yıkım çalışması gerçekleştirilirken, kontrollü yıkım bir anda kontrolden çıktı.
Bina direklerin üzerine çıktı
Tedbirsizce yıkılan bina, yol üzerinde bulunan elektrik direklerinin üzerine devrilirken, yıkımı izleyen vatandaşlar ve yoldan geçen otomobiller büyük tehlike atlattı.
Sürücüler toz bulutunun içinde kaldı.
Bir süre elektirik verilmedi
Yıkım sonrasında bölgede bulunan çok sayıda iş yeri ve konteyner kente elektrik verilemedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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