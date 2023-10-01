Kahramanmaraş'ta kontrollü yıkımlar sürüyor 15 katlı Batı Şehir Park Sitesi'nin yıkımı gerçekleştirilirken, bina alışılmışın aksine öne yıkıldı. Çalışmayı takip eden vatandaşlar, binanın yıkımı esnasında kısa süreli panik yaşadı.

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ensonhaber.com

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'nde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan bir sitenin yıkımı sırasında ise korku dolu anlar yaşandı.

O anlar anbean kaydedildi

Depremlerde ağır hasar alan 15 katlı Batı Şehir Park Sitesi'nin yıkımı gerçekleştirilirken, bina alışılmışın aksine olduğu gibi öne yıkıldı.

Çalışmayı takip eden vatandaşlar binanın yıkımı esnasında kısa süreli panik yaşarken, binanın yıkılışı vatandaş kamerasına yansıdı.