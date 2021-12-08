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    Kahramanmaraş'ta köpek dövüştürenlere 2 bin 400 lira ceza

    Elbistan ilçesinde 2 köpeğin dövüştürüldüğü görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla, ekipler harekete geçti. İfadeleri alınarak serbest bırakılan 2 şahsa, 2 bin 400 lira para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 08.12.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 13:27
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    Kahramanmaraş'ta köpek dövüştürenlere 2 bin 400 lira ceza

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 köpeğin dövüştürüldüğü görüntüler, sosyal medyada yayılmaya başladı.

    Görüntüleri inceleyen Elbistan Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Hayvan Durumu İzleme ekipleri, köpekleri Yapraklı Mahallesi'nden Y.Ş. (16) ile İ.E.'nin (50) dövüştürdüğünü tespit etti.

    2 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler, 2 şahsı gözaltına alırken, köpekler de hayvan barınağına teslim edildi.

    İ.E. ve Y.Ş., ifadeleri aldıktan sonra serbest bırakılıp, haklarında adli soruşturma başlatıldı.

    PARA CEZASI UYGULANDI

    Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce de şüphelilere toplam 2 bin 400 lira ceza uygulandı.

    Kahramanmaraş'ta köpek dövüştürenlere 2 bin 400 lira ceza VİDEO

    Kahramanmaraş ta köpek dövüştürenlere 2 bin 400 lira ceza #1

    Kahramanmaraş ta köpek dövüştürenlere 2 bin 400 lira ceza #2

    Kahramanmaraş ta köpek dövüştürenlere 2 bin 400 lira ceza #3

    Kahramanmaraş ta köpek dövüştürenlere 2 bin 400 lira ceza #4

    Kahramanmaraş ta köpek dövüştürenlere 2 bin 400 lira ceza #5

    Kahramanmaraş ta köpek dövüştürenlere 2 bin 400 lira ceza #6

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