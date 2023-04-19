Kahramanmaraş'ta köpekten kaçmaya çalışırken iki araba çarpıştı! 4 kişi öldü Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı araç, karşı şeride geçerek otomobille çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3’ü aynı aileden olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı.

İHA Başıboş köpeklerin sebep olduğu kazalara her geçen gün yenisi ekleniyor... Yaşanan kazalar can almaya devam ediyor... Bu kez de Kahramanmaraş- Kayseri Yolu Göksun ilçesinde bir kaza meydana geldi. Göksun’dan Kayseri istikametine doğru seyir halinde olan Seyfullah Kazancı’nın kullandığı 46 D 8451 plakalı otomobilin önüne köpek çıktı. İki araba çarpıştı Sürücü Kazancı, köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Savrulan otomobil, karşı şeride geçerek İsa Yeşilyurt idaresindeki 06 CTU 153 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışarak takla attı diğer otomobil ise adeta kağıt gibi ezildi. 4 kişi hayatını kaybetti Can pazarının yaşandığı kazada, sürücülerden İsa Yeşilyurt ile Gülistan, Ali Asaf ve Zahir Can Günçe olay yerinde hayatını kaybetti. 4 kişi ise yaralandı Diğer sürücü Seyfullah, Selim ve Yusuf Kazancı ile Kenan Günçe ise feci kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırıldı. Çalışmalar sürüyor Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri de otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.