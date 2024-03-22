Kahramanmaraş'ta küçük kızları istismar eden antrenör tutuklandı Spor salonunda antrenörlük yapan ve ve salona gelen küçük kızları taciz eden şahıs, ihbar üzerine harekete geçerek şehir dışına kaçmak isteyen adamı yakalarken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Kahramanmaraş'ta sapık antrenör polis ekiplerinden kaçamadı.

Türkoğlu ilçesinde 12 ile 14 yaşlarında 3 kız çocuğu Ö.M.'nin (36) sahibi olduğu ve antrenörlük yaptığı spor salonuna gitmeye başladı.

Ancak bir süre sonra Ö.M., kız çocuklarını taciz etmeye başladı.

Çocuklar bu durumu eve gidince ailelerine anlattı. Bunun üzerine aileler şahıstan şikayetçi oldu.

Kaçmak isterken yakalandı

Bu durumu öğrenen Ö.M. şehir dışına kaçmak isterken yapılan operasyonla polis tarafından yakalandı.

Tutuklandı

Şahsın daha önceden de benzer suçlardan kaydı olduğu öne sürüldü. Şüpheli Ö.M., ifadesinin ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)