Kahramanmaraş'ta küçük kızları istismar eden antrenör tutuklandı

İHA
Kahramanmaraş'ta sapık antrenör polis ekiplerinden kaçamadı.
Türkoğlu ilçesinde 12 ile 14 yaşlarında 3 kız çocuğu Ö.M.'nin (36) sahibi olduğu ve antrenörlük yaptığı spor salonuna gitmeye başladı.
Ancak bir süre sonra Ö.M., kız çocuklarını taciz etmeye başladı.
Çocuklar bu durumu eve gidince ailelerine anlattı. Bunun üzerine aileler şahıstan şikayetçi oldu.
Kaçmak isterken yakalandı
Bu durumu öğrenen Ö.M. şehir dışına kaçmak isterken yapılan operasyonla polis tarafından yakalandı.
Tutuklandı
Şahsın daha önceden de benzer suçlardan kaydı olduğu öne sürüldü. Şüpheli Ö.M., ifadesinin ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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