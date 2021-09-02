Müşteri kılığında girdiği kuyumcudan 10 bin lira değerinde bilezik çalan Ahmet D., cami tuvaletinde yakalandı. Hırsızlık anları, kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinede Trabzon Bulvarı'nda bulunana bir kuyumcuya müşteri gibi giren Ahmet D., incelediği 10 bin lira değerindeki bileziği de alıp hızla kuyumcudan kaçtı.

Ahmet D.’nin kuyumcudan kaçış anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcu ve çalışanı, Ahmet D.’nin peşine düştü ancak yakalayamadı.

İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Ahmet D.’yi yakalamak için çalışmalar başlattı.

KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Ahmet D., Hayrullah Mahallesi'ndeki caminin tuvaletinde yakalanmamak için kıyafetlerini değiştirmeye çalışırken yakalandı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Cebinden çaldığı bilezik de çıkan Ahmet D., gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

Ahmet D.'nin kimlik sorgusunda, çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ta kuyumcu hırsızı camide yakalandı VİDEO

