Kahramanmaraş'ta mağarada teröristlere ait malzeme bulundu

İHA
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Nurhak ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan Operasyonu’nu gerçekleştirdi. Operasyon sırasında, örgüt mensuplarının kullandığı bir mağara tespit edildi. Mağaraya giren güvenlik güçleri, teröristlere ait çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirdi.
İncelemeler sonucu mağaranın geçmiş dönemlerde kullanıldığı belirlendi ve bulunan malzemeler kontrollü bir şekilde imha edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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