Kahramanmaraş'ta mağarada teröristlere ait malzeme bulundu
İHA

İl Komutanlığı, Nurhak ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan Operasyonu’nu gerçekleştirdi. Operasyon sırasında, örgüt mensuplarının kullandığı bir mağara tespit edildi. Mağaraya giren güvenlik güçleri, teröristlere ait çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirdi.

İncelemeler sonucu mağaranın geçmiş dönemlerde kullanıldığı belirlendi ve bulunan malzemeler kontrollü bir şekilde imha edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Yavuz Yıldırım
Editör