Kahramanmaraş'ta minibüs takla attı: 1 ölü 13 yaralı

İHA
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Kahramanmaraş-Göksun arası sefer yapan Kamil Kaya idaresindeki 46 K 5030 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.
Şoför hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı
Kazada minibüs şoförü Kamil Kaya hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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