Kahramanmaraş'ta oğlunu, gelinini ve iki torununu kaybetti: Unutamıyorum Depremde oğlunu, gelinini ve iki torununu kaybeden Adeliye Semerci, yaşadığı acıyı anlattı. Oğlunun doktor olduğunu söyleyen Semerci, oturdukları binanın 3 saniye içerisinde yıkıldığını ve sağ çıkanın olmadığını belirtti.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok kişi hayatını kaybetti...

Depremin üzerinden 1 yıla yakın zaman geçerken, bazı acılar ise unutulmuyor.

Onikişubat ilçesindeki Expo konteyner kentte yaşamını sürdüren 64 yaşındaki Adeliye Semerci, 6 Şubat depremlerinde Azerbaycan Bulvarı'ndaki Gökhan Abartmanı'nda oturan 23 yıllık doktor oğlu Ahmet Semerci'yi, gelini Samar Semerci'yi, torunları Meyer Semerci ve Mira Semerci'yi kaybetti.

Adeliye Semerci, yaşadığı acıyı bir kez daha anlattı.

Semerci, deprem sonrası torununun cenazesinin 8'inci gün, oğlunun 9'uncu gün bulunduğunu, gelini ve diğer torununun ise kimsesizler mezarlığında 4 ay sonra bulunduğunu söyledi.

"Hepsini kaybettik, o binadan sağ çıkan olmadı"

Oğlunun oturduğu evin yerle bir olduğunu anlatan Semerci, "Evimiz merkezdeydi. Doktor oğlum, daha önce Ankara Hacettepe Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde uzman olarak görev yapıyordu. 4 yıl sonra memleketi Kahramanmaraş'a geldi ve burada da depreme yakalandı. Depremde oğlumu, gelinimi ve iki torunumu kaybettim. Dairemiz 1. kat olarak geçiyor ama altta asma kat vardı.

Oğlum buraya geleli 4 yıl oldu. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde görevliydi. Oturduğu ev yerle bir oldu. 3 saniyede yıkıldığını söylediler. Hepsini kaybettik. O binadan hiç sağ çıkan olmadı." dedi.

"Yoklukları çok kötü ve hiç unutamıyorum"

Semerci, "Fotoğrafları dahi çıkmadı. Yoklukları çok kötü ve ben hiç unutamıyorum. Biz malı mülkü düşünmüyoruz. Biz çok kötü günler geçirdik ve hep Maraş'taydık. Hiçbir yere gitmedik, sürekli mezarlıktaydık.

Her şeyi canlı canlı gördük. Onlardan kalan sadece fotoğraflar ve onu da sağdan soldan aldık. Benim oğlum kimseyi incitmezdi, çok iyi biriydi." ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)