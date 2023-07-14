Türkiye genelinde hakim olan sıvak hava dalgası, vatandaşları bunaltmaya başladı.
Türkiye genelinde 30 dereceyi aşan sıcaklıklar, ormanlar için tehlike çanlarının çalmasına da neden oluyor.
Orman yangınlarına davetiye çıkaran bu sıcak havalar sürerken dikkatli olmak gerekiyor.
Ancak bazı bölgelerden gelen yangın haberleri, vatandaşları yüreğini ağzına getirdi.
İzmir'den gelen yangın haberinin ardından, Kahramanmaraş Ahi Dağı'nda da yangın çıktığı öğrenildi.
Ekipler yangına müdahale etmeye başladı
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi sınırlarında Ahir Dağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye hem itfaiye hem de Orman Müdürlüğü'ne bağlı arazözlü ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahale etmeye başladığı bildirildi.