Köy yerleşkesi civarında çıkan orman yangını, çevredeki kadınların panik yaşamasına neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, meyve bahçeleri zarar gördü.

Kahramanmaraş'ın Durkadiroğlu ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık arazide yangın çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar, itfaiye ve Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi.

YANGIN 2 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye gelen TOMA ekipleri yangına müdahale ederek 2 saatin sonunda yangını kontrol altına aldı.

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın köylüleri korkuttu VİDEO









AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ

Köy sakinlerinin bağ ve bahçelerinin de etkilendiği yangını cep telefonu ile görüntüleyen bir kadın, ağlayarak yardım istedi.

Ekipler yangının yerleşim birimine sıçramaması için adeta zamanla yarıştı.





CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangında can kaybı yaşanmazken, 30 dekar ormanlık alan ve köylülere ait 15 dekar meyve bahçesi zarar gördü.