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    Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın köylüleri korkuttu

    Köy yerleşkesi civarında çıkan orman yangını, çevredeki kadınların panik yaşamasına neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, meyve bahçeleri zarar gördü.
    • İHA
    • 25.08.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 14:26
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    Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın köylüleri korkuttu

    Kahramanmaraş'ın Durkadiroğlu ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık arazide yangın çıktı.

    Nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar, itfaiye ve Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi.

    YANGIN 2 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

    Bölgeye gelen TOMA ekipleri yangına müdahale ederek 2 saatin sonunda yangını kontrol altına aldı.

    Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın köylüleri korkuttu VİDEO


    Kahramanmaraş ta ormanlık alanda çıkan yangın köylüleri korkuttu #1

    AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ

    Köy sakinlerinin bağ ve bahçelerinin de etkilendiği yangını cep telefonu ile görüntüleyen bir kadın, ağlayarak yardım istedi.

    Ekipler yangının yerleşim birimine sıçramaması için adeta zamanla yarıştı.

    Kahramanmaraş ta ormanlık alanda çıkan yangın köylüleri korkuttu #2

    CAN KAYBI YAŞANMADI

    Yangında can kaybı yaşanmazken, 30 dekar ormanlık alan ve köylülere ait 15 dekar meyve bahçesi zarar gördü.

    Kahramanmaraş ta ormanlık alanda çıkan yangın köylüleri korkuttu #3

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