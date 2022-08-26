Otobüse binen 2 kız kardeşe sözlü tavizde bulunup inleme sesleri çıkardığı öne sürülen şüpheli Adem A. hakkında, 11 yıl 9 ay hapis cezası istendi.

Kahramanmaraş’ta, 18 Temmuz 2021'de, Şeyma Bozkurt ile kardeşi Büşra Pak, bindikleri özel halk otobüsünde Adem A. ile Aydın A.’nın sözlü tacizine uğradı.

Yaşanan olaya tepki gösteren kardeşler, iddiaya göre bu sefer şahısların hakaretlerine maruz kaldı.

DHA’nın haberine göre; Şeyma Bozkurt, yaşananları cep telefonu ile kaydetmeye başlayınca Adem A., 2 kardeşe saldırarak telefonu almak istedi. Çıkan arbede, şoför ve diğer yolcuların müdahalesi ile sona erdi. 2 şüpheli, ihbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden tutuklanan Adem A. bir süre sonra tahliye edildi.

“Hakaret edip inleme sesi çıkardı”

Olay ile ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda ifadesi alınan Şeyma Bozkurt, Adem A.'nın kendisine ve kardeşine hakaret ettiğini belirterek, “Hakaret edip inleme sesi çıkardı. Daha sonra eliyle çenemi tutup, göğsümden itekledi.” dedi.

Kahramanmaraş'ta, otobüsteki taciz şüphelisinin 11 yıl 9 ay hapsi istendi ViDEO

“Bekleyin, göreceksiniz diyerek tehdit etti”

Büşra Pak da ablası ile aynı ifadeyi verdi. 3 görgü tanığı ise Adem A.'nın kız kardeşlere hakaret ve küfrettiğini, inleme sesi çıkardığını ve “Bekleyin, göreceksiniz.” diyerek tehdit ettiğini söyledi.

18 suç kaydı nedeniyle Almanya’dan sınır dışı edildiği belirlendi

Almanya ve Türkiye'de 18 suç kaydı bulunan, bu nedenle Almanya'dan sınır dışı edildiği ortaya çıkan Adem A. ise hakkındaki iddiaları reddetti.

Diğer şüpheli Aydın A. hakkında, olaydan sonra yaşamını yitirdiği için takipsizlik kararı verildi.

İnleme sesi taciz sayıldı

Soruşturmayı tamamlayan savcı, tutuksuz sanık Adem A.'nın inleme şeklinde sesler çıkarıp kardeşlere cinsel amaçla taciz ettiğini, tehdit ve hakarette bulunduğunu belirterek, 'cinsel taciz', 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından toplam 11 yıl 9 ay hapis cezası istedi. Hazırlanan iddianame, 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Sanık Adem A., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.