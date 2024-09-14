İHA

Kahramanmaraş'ta Pınarbaşı Mahallesi'nde seyir halinde ilerleyen 46 AFY 687 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü.

Su kanalına düşen otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ekipler yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken düşen otomobil kurtarıcı yardımı ile çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Can Badak
Editör