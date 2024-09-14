İHA
Kahramanmaraş'ta Pınarbaşı Mahallesi'nde seyir halinde ilerleyen 46 AFY 687 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü.
Su kanalına düşen otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDILAR
Ekipler yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken düşen otomobil kurtarıcı yardımı ile çıkarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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