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- Kahramanmaraş'ta PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemesi bulundu
Kahramanmaraş'ta PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemesi bulundu
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyelerince geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depoda, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
- 04.01.2023 - 16:37
- Güncelleme : 04.01.2023 - 16:47
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nca, PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Eren-Abluka Sonbahar Kış/Nurhak Engizekler Şehit Jandarma Binbaşı Tahsin Hasan Büyükçoban operasyonu başlatıldı.
İcra edilen operasyon esnasında Nurhak ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen bir depo tespit edildi.
Ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi
Ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edilirken, depo da kullanılamaz hale getirildi.
İHA'nın haberine göre bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.