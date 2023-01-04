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    Kahramanmaraş'ta PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemesi bulundu

    Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyelerince geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depoda, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
    • 04.01.2023 - 16:37
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 16:47
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    Kahramanmaraş'ta PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemesi bulundu

    Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nca, PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Eren-Abluka Sonbahar Kış/Nurhak Engizekler Şehit Jandarma Binbaşı Tahsin Hasan Büyükçoban operasyonu başlatıldı.

    İcra edilen operasyon esnasında Nurhak ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen bir depo tespit edildi.

    Ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi

    Ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edilirken, depo da kullanılamaz hale getirildi.

    İHA'nın haberine göre bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

    Kahramanmaraş ta PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemesi bulundu #1


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