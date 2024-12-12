DHA
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Nefsidoğanlı Mahallesi'nde polis memuru Osman Ç. yönetimindeki polis otomobili yan yoldan çıkan Ali Yırtlaz idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Ali Yırtlaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Aynı araçta bulunan Cennet Yırtlaz ile polis memuru Osman Ç. ise yaralandı.
Ali Yırtlaz'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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