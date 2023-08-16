Kahramanmaraş'ta polislerden kaçan 2 genç kaza yaptı Polisin dur ihtarına uymayarak polisten kaçan 2 kişi, kovalama sırasında motosikletin kontrolden çıkararak başka araca çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde denetimler devam ediyor.

Yapılan operasyonlarla trafikte kural ihlali yapan sürücülere ceza yağıyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bölgede devriye atan polis ekipleri, S.H.T.’nin kullandığı 46 NN 785 plakalı motosikleti durdurmak istedi.

Motosikletteki kişiler, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Yunus timlerince takibe alınan araç, Doğu Çevre Yolunda seyir halinde bulunan 01 HN 289 plakalı araca çarparak kaza yaptı.

2 kişi yaralandı

01 HN 289 plakalı araca ise arkadan 34 BHT 954 plakalı otomobil çarptı. Kazada motosiklette bulunan S.H.T. ve yolcu konumundaki H.TD yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

"Burası çok dikkat edilmesi gereken bir yer"

Murat Kalakenger, "Az önce ATM’den para çektim, ne oldu orada dedim arkadaşa. O da kaza oldu çok hızlı geçiyorlar dedi. Hızdan dolayı bunlar hep. Adam havada uçtu yani. Bizim de trafik kurallarına uymamız lazım. Ben de şoförüm ağır ve dikkatli gitmemiz lazım. Burası çok dikkat etmek isteyen bir yer." dedi.